Assegno unico in arrivo dal 16 agosto, in sei mesi erogati quasi 10 miliardi

Assegno unico in arrivo a breve per le famiglie italiane. "Per agevolare le famiglie beneficiarie e garantire certezza nei tempi di erogazione", l'Inps ha stabilito con la Banca d'Italia le date di pagamento dell'assegno per il secondo semestre 2024, fissate per il mese di agosto nei giorni 16, 19 e 20. Lo comunica l'Istituto fornendo i dati sui primi sei mesi 2024.

Tra gennaio e giugno l'Inps ha erogato un totale di 9,9 miliardi di euro, destinati a 9,8 milioni di figli e 6,2 milioni di nuclei familiari, emerge dai dati dell'Osservatorio statistico sull'assegno. In totale, ad oggi, sono stati destinati alle famiglie 41,3 miliardi. Nel mese di giugno 2024, l'importo medio per figlio, inclusi i relativi incrementi, si attesta sui 170 euro.



