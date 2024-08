Vard (Fincantieri) costruirà una nave per Wind Energy C.

Vard, controllata norvegese del gruppo Fincantieri e tra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali, ha firmato un contratto per la progettazione e costruzione di una moderna Energy construction vessel (Ecv) per Wind Energy construction as, società norvegese parzialmente detenuta dai fondatori di Norwind Offshore AS. Le parti hanno inoltre concordato un'opzione per una seconda nave.

La nuova unità, la cui consegna è prevista per il secondo trimestre del 2027, sarà costruita, allestita, commissionata e consegnata presso il cantiere Vard Vung Tau in Vietnam. La nave avrà una lunghezza di 111,5 metri, una larghezza di 22,4 metri e potrà ospitare a bordo 120 persone. La nuova Ecv sarà basata sul design Vard 3 11, appositamente progettato per il mercato dell'eolico offshore e sottomarino, includendo ispezione, manutenzione e riparazione di condutture, oltre alla costruzione e installazione di infrastrutture sopra e sotto il livello del mare.

Questa nave sarà la prima di Vard a includere una passerella a controllo di movimento elettrico compensato (Ecmc) permanentemente installata con capacità integrate di gru a compensazione 3D. Sarà inoltre equipaggiata con una gru offshore a compensazione del movimento del mare da 150 tonnellate per supportare il mercato delle energie rinnovabili in espansione. Questa è la sesta nave che la proprietà di Norwind offshore ha commissionato a Vard, con le cinque precedenti unità di tipo Commissioning service operation vessels (Csov).

Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, ha commentato: "Questo nuovo ordine conferma ulteriormente la nostra leadership tecnologica e industriale nel settore dell'eolico offshore che è in forte crescita e con solide prospettive. Fincantieri sta giocando un ruolo di primo piano anche grazie al successo delle nostre soluzioni all'avanguardia. Continueremo a concentrarci su innovazione e transizione energetica come pilastri chiave del nostro impegno, secondo quanto previsto dal piano industriale".

