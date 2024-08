Un contributo fino a 1.100 euro per le famiglie sfollate dopo il crollo in una delle 'Vele' di Scampia. Lo prevede una bozza del decreto Omnibus atteso domani in consiglio dei ministri.

Il Comune di Napoli potrà assegnare "un contributo per l'autonoma sistemazione" ai nuclei familiari che possiedono un immobile nel complesso Le Vele oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dopo il crollo del 24 luglio.





