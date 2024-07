Lufthansa dimezza utili trimestre, vara ristrutturazione

Lufthansa dimezza a 469 milioni di euro (-47%) gli utili nel secondo trimestre, con ricavi in crescita a 10 miliardi (+7%). Il primo semestre vede una perdita di 427 milioni (149 milioni l'utile l'anno prima). Pesano tra l'altro la normalizzazione delle tariffe aeree e l'alto costo degli scioperi.

Raggiungere il pareggio per l'intero anno "sta diventando sempre più difficile", afferma in una nota, annunciando "un programma di ristrutturazione completo". Nel terzo trimestre prevede che l'ebit rettificato non raggiungerà il livello del 2023 (1,5 miliardi di euro).

Sui rimedi chiesti dall'Antitrust europea per l'operazione di Lufthansa su Ita Airways "siamo in dialogo costruttivo" sia sui voli a lungo raggio e sia su quelli a corto raggio. "Penso che questi colloqui stiano andando secondo i piani e secondo gli accordi con la Commissione Europea per trovare una soluzione in un tempo appropriato, che deve naturalmente tornare a Bruxelles per un'approvazione, ma il mio ottimismo rimane", ha detto il ceo e presidente di Lufthansa Carsten Spohr nell'incontro con la stampa per presentare i risultati trimestrali.

