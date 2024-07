La seduta delle Borse in Europa prosegue in cauto rialzo dopo i dati sul Pil nell'Eurozona.

L'economia è cresciuta più del previsto nel secondo trimestre, grazie alla solida espansione nei paesi chiave e così la contrazione a sorpresa della Germania non spaventa i mercati, nemmeno Francoforte che prosegue in rialzo dello 0,34 per cento.

Parigi sale dello 0,43%, Milano dello 0,44%, Madrid dello 0,36% e Londra, fiacca fin dall'avvio, cede lo 0,27 per cento.



