Borsa: Milano riparte (+0,35%), salgono Leonardo, Eni ed Stm

Piazza Affari torna in territorio positivo dopo oltre 4 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,34% a 33.927 punti, ad un soffio da quota 34mila.

Scende a 134,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 6,1 punti al 3,69% e quello tedesco 5,5 punti al 2,35%.

Salgono Leonardo (+1,69%), in attesa della semestrale, Eni (+1,39%), che l'ha diffusa venerdì scorso, ed Stm (+1,3%), che rimbalza dopo due sedute difficili a seguito dei conti dei 6 mesi. Acquisti anche su Erg (+1,23%), Unicredit (+1,19%), Recordati (+1,06%) e Prysmian (+1,03%).

Scivola Stellantis (-2,46%), tagliata a 'hold' (tenere in portafoglio, ndr) da Deutsche Bank, che prima della semestrale indicava di acquistare il titolo. Pesante Campari (-2,24%), alla vigilia dei conti semestrali che diffondono oggi Diasorin (-0,19%) e Piaggio (-1,1%). Cedono anche Moncler (-1,13%), Cucinelli (-0,69%), Nexi (-0,6%) e Popolare Sondrio (-0,56%).

Acquisti su Snam (+0,87%), che diffonde i conti tra due giorni e Amplifon (+0,75%), che li diffonde domani insieme a Intesa (+0,43%) e Poste (+0,66%). In programma per il giorno successivo invece quelli di Tim (+0,22%), che li diffonderà a borsa chiusa, per incontrare gli analisti il 1 agosto.



