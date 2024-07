Borsa: Milano tiene (+0,3%), sprint di Eni e Cucinelli, giù Stm

Resiste in territorio positivo Piazza Affari dopo oltre 5 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,33% a 33.380 punti. Risale a 135,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2,4 punti al 3,8% e quello tedesco di 3 punti al 2,44%.

Brilla Eni (+3,5%) dopo la semestrale, seguita da Cucinelli (+3,44%) e Moncler (+2,89%), quest'ultima all'indomani dei conti del primo semestre. Corre Leonardo (+2,87%), che insieme a Intermarine (Immsi, +21%) ha siglato un contratto di fornitura da 1,6 miliardi con la Marina Italiana. In luce anche Piaggio (+2,74%), Sogefi (+5,11%) e Webuild (+4,65%) dopo le rispettive semestrali.

Proseguono i cali di Stm (-3,62%), Stellantis (-2,36%) e Italgas (-1,69%), sull'onda dei conti dei 6 mesi, mentre sulla piazza di Parigi prosegue la corsa di Essilux (+7,96%) a seguito dei risultati del 1/o semestre.

Deboli i bancari Mps (-1,16%) e Banco Bpm (-0,71%), poco mosse invece Unicredit (-0,14%), Popolare Sondrio (-0,07%) e Intesa (+0,07%)



