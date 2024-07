Mezzi pubblici scioperano per 4 ore: gli orari nelle città. Tutte le metro chiuse a Milano

E' iniziato anche a Milano lo sciopero nazionale proclamato dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl Fna e Faisa Cisal: tutte le metropolitane del capoluogo lombardo sono sospese, come ha confermato l'Atm. L'astensione, di 4 ore, è prevista dalle 8.45 alle 12.45. Disagi e ritardi sono possibili anche sui mezzi di superficie.

Nella fascia 8.30-12.30 a Roma, per la Metro A chiuse le stazioni Ponte Lungo, Manzoni e Vittorio Emanuele, e la stazione di piazza di Spagna è già chiusa per lavori di riqualificazione. Chiuse dalle 8.30 le Metro B/B1 e la metro C. Chiusa la Ferrotramvia Termini-Centocelle. È quanto si legge sul sito di Atac.

Nelleprincipali città mezzi pubblici del servizio urbano fermi a Milano dalle 8.45 alle 12.45, a Torino dalle 18 alle 22, a Genova dalle 11.45 alle 15.45, a Venezia dalle 19.30 alle 23.30, a Bologna dalle 11 alle 15, a Firenze dalle 18 alle 22, a Roma dalle 8.30 alle 12.30, a Napoli dalle 11.30 alle 15.30.

