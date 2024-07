Sciopero dei mezzi, disagi in tutta Italia

Disagi in tutta Italia per lo sciopero di quattro ore dei lavoratori del trasporto pubblico locale a sostegno del rinnovo del contratto: la protesta era articolata a livello locale ma gli spostamenti dei cittadini sono stati complicati soprattutto nelle grandi città con la chiusura delle metropolitane e con l'andamento a singhiozzo degli autobus.

E dopo lo stop delle agitazioni prevista per la pausa estiva (dal 10 al 20 agosto) a settembre ripartiranno le proteste con l'annuncio dello sciopero il 7 settembre per i lavoratori di Ita Airways. Lo sciopero dei trasporto pubblico locale Indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, ha avuto una "alta adesione con la chiusura del servizio metro-ferroviario e importanti disagi nel servizio di superficie di bus e tram con una media nazionale oltre il 50% e con punte in alcune città fino all'98%" secondo il sindacato dei trasporti della Cgil che ha annunciato il proseguimento della mobilitazione se non ci saranno risposte concrete da parte dei datori di lavoro.

"L'alta adesione - spiega la Fit-Cgil - è una risposta dei lavoratori che sono stremati da condizioni lavorative insostenibili e da retribuzioni ai minimi storici, non in linea con il tempo di impegno giornaliero, con il livello di responsabilità e professionalità richiesta e con il costo della vita. Si registra nel settore una carenza d'organico tale da determinare una strutturale contrazione del servizio offerto alla cittadinanza, dovuto anche al deterioramento delle condizioni lavorative e retributive. Sulle lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico locale si scarica inoltre il disagio sociale con fenomeni sempre più frequenti di aggressione al personale di front line. Su questo chiediamo fermamente l'intervento di tutti i soggetti, industriali e istituzionali, preposti a garantire la sicurezza sul lavoro".

L'alta adesione allo sciopero secondo la Uilt " è l'ennesima dimostrazione del forte disagio che vive la categoria e della necessità di riportare il settore verso una maggiore qualità complessiva partendo proprio dal rinnovo contrattuale quale strumento di miglioramento delle condizioni di lavoro, incremento della sicurezza e di aumento delle retribuzioni". Lo sciopero per i lavoratori di Ita Airways è stato proclamato da Fit-Cisl e Ugl Trasporto Aereo dalle 13 alle 17. "Le criticità oggetto della vertenza - affermano le due organizzazioni sindacali - riguardano tutto il personale in merito a criteri di reclutamento ed assunzione e mancata concessione del part time; poi vi sono tematiche specifiche che riguardano il personale navigante, tecnico e di cabina"

