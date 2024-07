Cdp, primo digital bond su blockchain, sottoscritto da Intesa

Cassa Depositi e Prestiti ha concluso oggi con successo la sua prima emissione di un 'Digital Bond' su Blockchain2 , con un'operazione interamente sottoscritta da Intesa Sanpaolo in qualità di unico investitore istituzionale.

Il titolo, del valore nominale pari a 25 milioni di euro, ha una durata di 4 mesi e una cedola fissa pagabile a scadenza del 3,633% calcolato su base annua. L'emissione, avvenuta tramite la tecnologia a registro distribuito o Dlt (distributed ledger technology), è la prima effettuata in Italia ai sensi del decreto legge "FinTech", che disciplina le emissioni e la circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale. L'operazione è avvenuta nell'ambito della partecipazione di Cdp e Intesa Sanpaolo alla sperimentazione avviata dalla Banca Centrale Europea per individuare nuove soluzioni per il regolamento delle transazioni all'ingrosso in moneta della Banca Centrale per le operazioni realizzate sulle Dlt.



