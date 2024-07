I francesi di Fnac lanciano un'opa su Unieuro

Il gruppo francese Fnac-Darty, assieme alla società Ruby Equity Investment del suo principale azionista, il miliardario ceco Daniel Kretinsky , lancia un'opa sulla catena di negozi di elettronica Unieuro. L'offerta per ogni azione della società di Forlì prevede 9 euro in denaro e 0,1 azioni di Fnac-Darty di nuova emissione quotate sulla Borsa Euronext Parigi.

Il premio per gli azionisti è del 42% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni al 15 luglio 2024 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la pubblicazione della presente Comunicazione), pari a 8,45 euro. Il gruppo francese Fnac-Dary punta a creare "un rivenditore leader in Europa nel settore della vendita al dettaglio di elettronica di consumo ed elettrodomestici nell'Europa occidentale e meridionale (Francia, Italia, Iberia, Benelux, Svizzera), con oltre 10 miliardi di neuro di ricavi".

Unieuro, su cui Fnac-Darty ha lanciato un'opa, ha un'azionariato diffuso. Secondo quanto si ricava dal documento di offerta, che cita i dati Consob sulle partecipazioni rilevanti, il principale socio, con il 12,3% dei diritti di voto, fa capo al gruppo francese delle tlc Iliad e al suo patron, Xavier Niel. Come secondo socio, al 6,1%, c'è il figlio del fondatore, Giuseppe Silvestrini, mentre il 5,01% fa capo a Amundi Asset Management. Il resto del capitale è detenuto da altre azionisti e investitori, con quote sotto il 5%.





