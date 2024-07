Borsa: Asia in rialzo in scia al rally dei tecnologici Usa

Il rtally dei tecnologici a Wall Street ha spinto anche i titoli quotati in Asia e i listini sono cresciuti in tutta la region con l'indice Msci Asia Pacific salito fino all'1,1 per cento. Tokyo ha guadagnato lo 0,94%, Shanghai sale dello 0,95%, Hong Kong dell'1,8% e lo Shenzhen balza in rialzo del 2,2 per cento. In attesa dei dati sull'inflazione americana si posizionano in terreno positivo anche i listini in Europa, dove i future sono in progresso (Euro Stoxx 50 +0,2%).



