Unem, modello aree di servizio in autostrada non funziona

"Il modello impostato non funziona, il prezzo dei carburanti nelle aree di servizio in autostrada non è competitivo, quindi bisogna ripensare il modello. Servono regole chiare che devono vedere coinvolti anche ministero e autorità dei trasporti". Lo ha detto il presidente dell'Unem, Gianni Murano, interpellato sul tema in una conferenza stampa prima dell'assemblea annuale dell'Unione energie per la mobilità.

Murano ha aggiunto che "le circa 500 aree di servizio sulle autostrade non possono essere ridotte a vendere centinaia di migliaia di litri, bisogna ripensare il servizio per renderle più competitive".



