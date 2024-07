Unem, al 2030 3,8 miliardi in meno da accise, governo ci pensi

Unem stima "un parco auto elettriche in Italia di 4 milioni al 2030 per cui verrebbe a mancare un milione di tonnellate di carburanti e circa 3,8 miliardi in meno di introiti dalle accise. Il governo dovrà far quadrare i conti e la scelta sarà quindi politica". Lo ha detto il presdiente dell'Unem, Gianni Murano, interpellato in una conferenza stampa prima dell'assemblea annuale.

La fattura energetica nel 2023 è stata pari a 66,5 miliardi di euro, quasi 48 miliardi in meno (43%) rispetto ai 114,4 del 2022 che è stato il picco storico, ha aggiunto Murano, spiegando che "ha pesato la decisa flessione della componente gas passata da 62 a 28,3 miliardi di euro". Più ridotta anche la fattura petrolifera a 28,1 miliardi di euro, circa 4,5 miliardi in meno sui 32,5 del 2022 per il calo delle quotazioni del petrolio. Nel 2024, la fattura energetica si stima intorno ai 56 miliardi, cioè 10 miliardi in meno del 2023 quasi interamente dovuti alla componente gas.



