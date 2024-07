Sciopero dei treni, ritardi e code alle biglietterie

Cancellazioni, ritardi che superano anche l'ora e qualche fila alle biglietterie. Disagi anche nelle stazioni di Roma per lo sciopero dei treni che durerà fino a stasera.

Al momento alla stazione Termini si registra qualche coda alle biglietterie. In fila principalmente turisti stranieri per il rimborso dei biglietti. Regolari, invece, i collegamenti con l'aeroporto di Fiumicino. A monitorare la situazione negli scali ferroviari della capitale gli agenti della Polfer.

Lo sciopero nazionale del personale del gruppo Fs sta causando i prevedibili disagi nella stazione di Napoli centrale, soprattutto per i turisti stranieri non informati dell'agitazione e che non riescono a partire né a trovare disponibilità alternative in giornata.

Problemi si registrano anche per la ferrovia Circumvesuviana, presa d'assalto come in ogni domenica estiva da vacanzieri diretti agli scavi di Pompei o in costiera sorrentina: a causa di uno sciopero nazionale di 4 ore indetto dall'Orsa, le corse partono a singhiozzo con lunghe attese in stazione.



La situazione a Firenze

Una coda che si snoda per quasi tutta l'atrio della stazione antistante l'accesso ai binari per poter avere notizie e riprogrammare il viaggio allo sportello dedicato, gente in fila alle macchinette per il cambio biglietto e comunque tantissimi turisti, più del solito, ad affollare Santa Maria Novella, lo scalo ferroviario centrale di Firenze, a causa dello sciopero dei treni che si concluderà stasera alle 21.

Il pannello degli arrivi poco dopo le 11:30 segnalava solo convogli cancellati tranne uno in ritardo, qualche treno in quello delle partenze. Da Ferrovie si spiega che chi aveva il biglietto per treni a lunga percorrenza poi cancellati viene riprotetto su altri convogli se possibile. Si ricorda che sul sito di Trenitalia c'è l'elenco dei treni garantiti

