Caltagirone, dare a Roma misure compensative per l'autonomia

Negli anni Roma ha perso "i suoi flussi finanziari". E la riforma per l'autonomia differenziata può, oggi, "potenzialemte aggravare il problema: si decentrano risorse e pil", avverte Francesco Gaetano Caltagirone introducendo un ampio confronto organizzato dal Messaggero sul futuro della città, 'l'Italia si Trasforma. Una sfida Capitale'.

Roma è "una Ferrari senza benzina". Ora rischia "perdita di posti di lavoro, di Pil, di risorse" e "senza lavoro i romani se ne andranno", si rischia una "crisi demografica che metterà ulteriormente in diffficoltà la città". Quindi, avverte Caltagirone: "Sono indispensabili partite compensative", misure per ridare alla città "i flussi finanziari che ha perso. A Roma è stato tolto molto".

Un "intervento stimolante" quello di Francesco Gaetano Caltagirone su Roma: "Sono ottimista". Il ministro Matteo Salvini rispodne a stretto giro, all'evento del Messaggero sul futuro di Roma, alle preoccupazioni legate anche alla riforma dell'autonomia differenziata.

Già il prossimo anno, dice, in alcune Regioni "potremo misurare risultati che saranno in positivo e senza depauperare la capitale". "Sono convinto che è una sfida che possiamo vincere", rileva ancora il ministro dei trasporti e delle Infrastrutture e vicepremier: "Se non corre Roma non corre l'Italia: credo che sia un ragionamento di convenienza se non di convinzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA