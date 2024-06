Borsa: l'Europa positiva con i tecnologici, lo spread è stabile

Le Borse europee seguono la scia dell'Asia e si mostrano in recupero con l'indice d'area, lo Stoxx 600, in rialzo di mezzo punto. In evidenza i tecnologici, seguiti dagli industriali e dall'immobiliare.

Francoforte, partita in sordina, è la piazza migliore con il Dax che sale dell'1%. Nessun effetto dall'indice Gfk che misura la fiducia dei consumatori in Germania, peggio delle stime a luglio. Più caute Milano (+0,27%) , sempre con l'evidenza di Saipem e Tim, e Parigi (+0,45%) . Madrid registra un +0,37% mentre Londra un +0,5%.

Lo spread si conferma poco mosso. Il differenziale tra Btp e Bund è a 150,8 punti con il rendimento del decennale italiano che sale di un punto base al 3,93%.

Quanto alle commodity il petrolio è in lieve rialzo con il wti oltre 81 dollari al barile (+0,35%) e il brent sopra 85 dollari (+0,18%). Il gas sale e supera i 35 euro al megawattora. I contratti Ttf su luglio ad Amsterdam registrano +0,92%.

Infine per i cambi l'euro è debole sul dollaro con cui scambia a 1,0695.



