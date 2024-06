Trenord, generati 2,9 miliardi di valore in Lombardia nel 2023

Trenord (50% Trenitalia e 50% Ferrovie Nord) ha generato 2,9 miliardi di euro di valore nel 2023, il 10% in più rispetto all'anno precedente, secondo l'indice 'True Value' di Kpmg Consulting. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il dato tiene conto dei 190 milioni di passeggeri trasportati con oltre 726mila treni, evitando 3 miliardi di chilometri in auto e risparmiando l'emissione di 286mila tonnellate di Co2.

Kpmg indica un valore sociale di 1,9 miliardi, pari al 65% del valore complessivo, 30 milioni di valore ambientale e 995 milioni di valore economico.

Sul fronte ambientale Kpmg sottolinea che i 150 nuovi treni in servizio a fine 2023 su un totale di 214 previsti entro il 2025, hanno consumato il 30% in meno dei precedenti. Quanto invece al valore economico ha contribuito la spesa generata grazie al reddito dei dipendenti, che nel 2023 hanno raggiunto le 4.720 unità. Nel 2023 Trenord ha assunto 254 persone, il 47% con meno di 30 anni superando così le mille assunzioni nel triennio.



