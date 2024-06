Borsa: l'Europa negativa attende i dati dagli Usa, Milano -0,4%

Piazza Affari e le altre Borse europee superano la boa di metà giornata in terreno sempre negativo: il listino peggiore resta Francoforte che cede l'1% con Airbus che perde l'11% dopo aver rivisto i target per l'anno. In calo dello 0,8% Parigi, dello 0,5% Madrid e dello 0,4% Milano, con Londra limata dello 0,2% e Amsterdam sulla parità.

I mercati attendono ovviamente l'avvio di Wall street, i cui future sono incerti, e soprattutto l'indice della fiducia dei consumatori statunitensi, che sarà diffuso alle 16. Spread Btp-Bund calmo a 151 punti base, gas piatto sui 34 euro al Megawattora.

In questo contesto, tra i titoli principali di Piazza Affari, Leonardo resta il peggiore con un calo del 3,1% a 21,5 euro in scia al 'warning' di Airbus. Stm cede il 2,2% e Iveco il 2,1%, con Mps in calo dell'1,9% e Tim in ribasso di un punto percentuale e mezzo. Le banche in generale restano tranquille, mentre qualche acquisto si registra ancora su Saipem, che sale dell'1,9%.

Fuori dal paniere a elevata capitalizzazione Fincantieri cede il 9% a quota 4,36 dopo la corsa di ieri sull'aumento di capitale da 400 milioni finalizzato all'acquisto di Uas. I diritti sull'operazione, ieri schizzati al rialzo del 41%, perdono il 4% a 1,51 euro.



