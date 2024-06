Ivass, torna in calo il costo dell'Rc auto

Dopo dieci anni di cali, dalla seconda metà del 2022 l'inflazione ha spinto verso l'alto i premi della Rc auto e "alla fine del 2023 i prezzi delle polizze erano cresciuti del 7,9% rispetto a un anno prima. La crescita è proseguita nei primi mesi del 2024, ma sta ora rallentando. A maggio il premio medio è stato pari a 400 euro, un valore che resta, seppure di poco, inferiore a quello dell'anno pre pandemia. Ci attendiamo che la tendenza al rallentamento prosegua nei prossimi mesi": lo ha detto il presidente dell'Ivass, Luigi Federico Signorini, presentando la relazione annuale dell'autorità per le assicurazioni.

Signorini ha spiegato la raccolta nel ramo danni del settore assicurativo è aumentata per il terzo anno consecutivo (6,6%), raggiungendo i 38 miliardi di euro. Crescono le coperture per i rischi diversi dall'Rc auto. Tra il 2014 e il 2023 l'incidenza dei comparti salute (malattia e infortuni) e property (incendio ed elementi naturali, nonché altri danni ai beni) è salita dal 32 al 40%, un valore ormai prossimo a quello del comparto auto (42%).



