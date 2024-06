Dl Infrastrutture, nasce comitato per cattura del carbonio

"Grazie ad una norma presente nel Dl infrastrutture approvato oggi in Cdm, è stato istituito ufficialmente il Comitato Ccs (Carbon capture and storage, stoccaggio e cattura del carbonio, n.d.r.). Avrà il compito di individuare le aree per lo stoccaggio dell'anidride carbonica, esaminare le richieste di esplorazione e prescrivere misure a tutela della salute". Lo dichiara il viceministro all'Ambiente e Sicurezza Energetica, Vannia Gava.

"La Ccs - aggiunge Gava - rappresenta ad oggi l'unica opzione immediatamente disponibile per ridurre le emissioni dei settori hard to abate come cementifici e stabilimenti chimici, non elettrificabili o nei settori, come quello della carta, in cui buona parte delle emissioni è legata al processo industriale".





