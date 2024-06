Dl Infrastrutture, commissari per reti di trasporto europee

Il decreto legge Infrastrutture approvato oggi in Cdm dispone che, con decreto del presidente del consiglio, venga adottato un "piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari".

Secondo il ministero delle Infrastrutture, obiettivo di questa disposizione è individuare, in analogia con quanto è stato fatto con il decreto-legge "sblocca cantieri", uno o più commissari straordinari per la celere realizzazione delle infrastrutture Ten-T, la rete di trasporti transeuropea e multimodale, che integra trasporto terrestre, marittimo e aereo.

Il piano di razionalizzazione, che deve essere proposto dal ministero delle Infrastrutture, sentito il ministero dell'Economia, deve ridurre il numero dei commissari, assegnare loro ulteriori lotti di intervento o revocarli, "tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti", nominandone di nuovi.

Presso il Mit è istituito l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, con una dotazione di 500mila euro annui.





