Collezione numismatica del Mef celebra Ducati tra eccellenze

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze emette una serie di monete dedicate alla leggendaria storia della Ducati, la celebre 'rossa' di Borgo Panigale. Le monete, che fanno parte della serie Eccellenze Italiane, coniate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - si legge in una nota - rappresentano un viaggio visivo attraverso l'innovazione e il design che hanno reso Ducati un simbolo di eccellenza nel mondo delle due ruote, celebrando i modelli simbolo della storica casa motociclistica.

La collezione comprende tre monete in argento e un trittico che raccontano Ducati attraverso immagini iconiche. Le monete in argento 925‰ hanno un valore nominale di 5 euro e sono disponibili in versione Fior di Conio con elementi colorati.

La tiratura è di 5.000 pezzi per la Ducati Panigale, 6.000 per la Ducati 916 e 4.000 per la Ducati Cucciolo. Per il trittico, invece, il contingente è di 3.000 pezzi.

Realizzate dall'artista incisore Antonio Vecchio, le monete rappresentano delle straordinarie opere numismatiche in un tributo alla storia del motociclismo italiano che racchiude l'essenza di un'icona italiana per collezionisti e appassionati.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA