Torna lo sciopero nel trasporto locale, 4 ore il 18 luglio

Tornano gli scioperi nel trasporto locale. Le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl autoferrotranvieri-internavigatori, hanno dichiarato la prima azione di stop di 4 ore per il 18 luglio. Lo rendono noto in diversi comunicati la Uiltrasporti, la Fit Cisl e la Filt Cgil sottolineando che nel corso della trattativa per il rinnovo del contratto del Tpl "la parte datoriale ha presentato proposte inaccettabili" e si è resa indisponibile a "rinnovare il Ccnl con un incremento economico in linea con l'aumento dell'inflazione" e che per questo "non ci è stata lasciata alternativa allo sciopero" affermano i sindacati.

