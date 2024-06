Lo spread tra Btp e Bund è in salita a metà giornata. Il differenziale segna 153,1 punti.

Si conferma, invece, il calo dei rendimenti con il decennale italiano che scende di 5 punti base al 3,89%. Flessioni anche per il 10 anni francese (-4 punti al 3,15%) e per il tedesco (-6 punti al 2,36%).



