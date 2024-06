Borsa: prosegue in calo la seduta in Europa dopo dati Usa

Le Borse europee proseguono in calo la seduta, con Wall Street che apre ancora incerta su che direzione prendere. Se gli indici Pmi in Europa sono tutti in flessione quelli americani invece sono stabili e migliori delle attese ma non basta a cambiare volto alla seduta. Londra prosegue in calo dello 0,5%, Parigi dello 0,7%, Francoforte dello 0,68% e Milano dell'1,34 per cento.

Sul listino milanese i maggiori cali sono quelli delle banche con Mps che scivola in calo del 5%, Unicredit del 2,87%, Popolare Sondrio quasi del 3 per cento. Pesanti anche Amplifon (-3,8%) e Tim (-2,5%).



