Borsa: l'Europa in calo con i pmi, Milano maglia nera (-0,9%)

Le Borse europee ci confermano in calo con gli indici Pmi tutti in flessione e con il tech in sofferenza con la frenata di Nvidia. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, lascia sul terreno un quarto di punto con finanziari e industriali sotto vendita.

Milano è la maglia nera (-0,9%) con il Ftse Mib a 33.420 punti. Male Amplifon (-3,2%), St (-2%) i bancari con Unicredit (-2,26%), Mps (-2,06%). Bene Stellantis (+0,9%) e Saipem (+0,6%). Fuori dal paniere principale giù Intercos (-7%) ma a 15,40 euro sopra i 15,2 euro dell'offerta accelerata chiusa da Innovation.

Tra le altre Piazze Francoforte cede lo 0,21%, Parigi lo 0,19% e Londra lo 0,26%.

Lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 150 punti con il rendimento del decennale italiano che, in calo, si è consolidato al 3,88%.

Sul fronte delle materie prime è in calo il petrolio con il Wti poco sopra 81 dollari (-0,25%) e il Brent a 85 dollari (-0,26%). Il gas è poco mosso (+0,3%) con il prezzo che viaggia a 34,5 euro al megawattora.

L'euro è debole e scambia a 1,0687 dollari.



