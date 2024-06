Billari confermato rettore della Bocconi fino al 2027

ll consiglio di amministrazione della Bocconi, su proposta del presidente Andrea Sironi, ha confermato all'unanimità Francesco Billari come rettore dell'università milanese. Il secondo mandato, a seguito della modifica dello statuto dello scorso febbraio, avrà durata triennale fino al 31 ottobre 2027.

Nel percorso di continuo rafforzamento della Bocconi come università europea impegnata nelle scienze sociali, nel prossimo triennio Billari e la sua squadra saranno impegnati tra l'altro a coordinare il piano strategico dell'ateneo per il quinquennio 2026/2030.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA