Acea Solar, avviata centrale solare da 28 Mw nel Catanese

Prosegue la crescita nel fotovoltaico di Acea Solar (100% Acea Produzione), con l'entrata in produzione di un impianto nel Comune di Licodia (Catania), in Contrada Grotte Alte. Con una potenza installata di 28 Mw, è tra i più grandi della Sicilia.

Il parco è stato sviluppato e costruito interamente da Acea Solar. La produzione attesa è di circa 55 GWh/anno, in grado di soddisfare il fabbisogno annuale di circa 20.000 familiglie, evitando l'emissione in atmosfera di 22 mila tonnellate all'anno di Co2.

Il parco, che si estende su una superficie di quasi 60 ettari, è stato realizzato con le più avanzate tecniche di installazione prevedendo l'utilizzo di moduli bifacciali e di un sistema ad inseguimento monoassiale, finalizzati a garantire un incremento di produzione dell'impianto a parità di superficie.





