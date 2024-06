Romeo, 'l'emendamento sui balneari diventa odg'

"Dopo le ampie rassicurazioni ricevute da Palazzo Chigi di affrontare l'argomento in uno dei prossimi CdM, abbiamo deciso di trasformare l'emendamento sui balneari in un ordine del giorno per impegnare il governo ad adottare una mappatura, definire un processo di riordino del settore, garantendo un ritorno economico e tutelando le attività di impresa, anche attraverso il riconoscimento di un indennizzo parametrato al valore aziendale e di un sistema di prelazione".

Così il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega a Palazzo Madama.

"Al contrario di quanto letto in questi giorni - ha aggiunto Romeo - la nostra proposta non è stata una forzatura, ma una richiesta di intervento urgente al governo, coerente con le istanze di un settore importante per il Paese, riconoscendo il lavoro effettuato dal tavolo tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio". "Abbiamo agito con la responsabilità e la coerenza che da sempre caratterizzano la Lega", ha concluso.



