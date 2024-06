Lucchini, via a grande alleanza sull'educazione finanziaria

Al via una "grande alleanza sull'educazione finanziaria" di cui faranno parte Abi, le banche, l'Acri, il credito cooperativo, la Cdp, il gruppo Mcc e l'Istituto per il credito sportivo. E' quanto ha annunciato il presidente della Feduf, la fondazione per l'educazione finanziaria, Stefano Lucchini nel discorso introduttivo dell'evento per i dieci anni dell'ente.

Lucchini ha sottolineato come si tratta di "un appello a tutti i soggetti che vogliono avere un ruolo attivo". Il presidente ha quindi ricordato il lavoro compiuto in questi dieci anni dalla fondazione, nata "su iniziativa dell'Abi sotto la presidenza di Antonio Patuelli" con l'ultimo "grande risultato" dell'introduzione nei programmi scolastici sotto l'educazione civica. "Non è stato solo un nostro risultato ma abbiamo dato il nostro contributo" ha aggiunto.



