Golden Goose si prepara al debutto in Borsa di venerdì. La domanda, secondo quanto si apprende, è stata superiore all'offerta e il prezzo dell'Ipo è stato fissato a 9,75 euro (in una forchetta di prezzo che andava da 9,5 a 10,5 euro per azione).



