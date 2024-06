Il Fmi preoccupato per l'aumento delle disuguaglianze con l'Ia

Il Fondo Monetario Internazionale esprime le sue "profonde preoccupazione" per l'aumento delle disuguaglianze a causa dell'intelligenza artificiale. In un documento il Fmi esorta i governi a intervenire e proteggere le loro economie soprattutto sul fronte dell'occupazione, considerato che l'IA, a differenza delle altre tecnologie, potrebbe far perdere anche lavori altamente qualificati.

Pur ritenendo che l'intelligenza artificiale generativa possa far balzare la produttiva e far compiere passi in avanti ai servizi pubblici, il Fondo mette in guardia "sulle profonde preoccupazioni su possibili massicce distruzioni sul mercato del lavoro e per l'aumento delle disuguaglianze".

Il Fmi sconsiglia l'imposizione di tasse speciali sull'IA, come alcuni hanno suggerito per coprire gli effetti negativi dell'IA. Secondo il Fondo contro le disuguaglianze è preferibile aumentare le tasse sui capital gain.



