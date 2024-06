Via libera definitivo a vendita di Prelios a X3 Group (Ion)

Via libera definitivo alla vendita di Prelios a X3 Group, società controllata dal gruppo Ion. Secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, la Banca d'Italia avrebbe infatti dato il nulla osta all'operazione.

L'approvazione fa seguito al precedente via libera concesso dalla commissione per la Golden Power il 12 marzo scorso, in base a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri. La proprietà di Prelios passa dal fondo americano Davidson Kempner al gruppo guidato dall'imprenditore italiano Andrea Pignataro, per 1,35 miliardi di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA