Amplia il calo il gas naturale a mètà seduta sulla piazza ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di luglio cedono l'1,75% a 35,1 euro al MWh. Si mantiene sostenuta infatti la domanda di gas in Asia, sottraendo consegne via nave all'Europa, ma i consumi in India sono in discesa rispetto ai picchi registrati nei giorni scorsi. Nel paese si sta esaurendo infatti la recente ondata di calore, alla base dell'incremento di fabbisogno energetico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA