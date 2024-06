Eurostat, cala il costo del debito Italia, al 2,9% in 2023

Nel 2023 è sceso il costo apparente del debito dell'Italia portandosi al 2,9%, rispetto al 3,2% del 2022. E' quanto rileva Eurostat. Il livello italiano è comunque il quinto più alto nell'Ue, alle spalle di Ungheria (6,8%), Romania (4,5%), Polonia (4,5%) e Cechia (3,2%). A parte Italia, Danimarca e Francia in tutti i Paesi europei nel 2023 è salito il costo apparente del debito pubblico, ovvero il rapporto tra la spesa per interessi maturata in percentuale del debito medio nel corso dell'anno.

Costo apparente del debito lordo delle amministrazioni pubbliche ai minimi per Lussemburgo (1,2%), Paesi Bassi e Germania (entrambi 1,4%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA