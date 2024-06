Borsa: Milano chiude in forte calo, -2,7%

Chiusura in forte calo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha ceduto il 2,69% a 34.832 punti. Chiusura debole per le principali borse europee: Parigi ha ceduto il 2,66% a 7.503 punti, Londra lo 0,21% a 8.146 punti, Francoforte l'1,45% a 18.001 punti e Madrid lo 0,7% a 10.988 punti.

La Bce non vede motivi di allarme alla luce delle turbolenze sulla Borsa di Parigi, che hanno coinvolto anche altri mercati europei. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicine alla vicenda. L'agenzia scrive che la tempesta nella seconda economia dell'Eurozona 'resta sotto controllo' e aggiunge che 'finora non è stata nemmeno presa in considerazione alcuna misura per far fronte a questa situazione'. La Bce non ha commentato.

"Abbiamo davanti tante sfide ma credo che ci stiamo avviando verso un percorso disinflazionistico che avrà i suoi piccoli singhiozzi qua e là, quelli che chiamiamo dossi sulla strada, ma siamo su un sentiero discendente". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, a margine di un evento a Dubrovnik, in Croazia, circa l'inflazione nell'Eurozona, secondo quanto scrive l'agenzia Bloomberg.

Nessun commento, invece, sulle turbolenze in corso sulla Borsa di Parigi. "L'obiettivo della Bce è adempiere al proprio mandato e ciò significa tenere l'inflazione sotto controllo ed è questo che stiamo facendo", ha sottolineato Lagarde.

