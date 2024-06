Borsa Europa in rosso, Milano sfiora il -3%

Chiusura in forte calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto il 2,81% a 32.665 punti. Chiusura debole anche per le principali borse europee. Parigi ha ceduto il 2,66% a 7.503 punti, Londra lo 0,21% a 8.146 punti, Francoforte l'1,45% a 18.001 punti e Madrid lo 0,7% a 10.988 punti.

Ha chiuso in rialzo a 156,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi contro i 151,2 punti segnati in apertura e i 146,6 punti della chiusura precedente. Il rendimento annuo italiano ha ceduto 0,8 punti al 3,92%, quello tedesco 11 punti al 2,35% e quello francese 4,3 punti al 3,12%.

Poco mosso il greggio (+0,09% a 78,66 dollari al barile), mentre scende il gas naturale (-1,6% a 35,38 euro al MWh), che si riporta però sopra la soglia dei 35 euro.

Sotto pressione il comparto bancario, penalizzato dai rendimenti dei titoli di Stato, che riducono il valore dei titoli in portafoglio. Sotto pressione anche il comparto del lusso.



