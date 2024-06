Borsa: Europa debole, pesa l'incognita politica in Francia

Le Borse europee sono deboli in quella che si avvia ad essere la peggior settimana da gennaio e per Parigi da settembre 2002. Continua a destare preoccupazione la politica francese in attesa del voto a fine mese, anche per gli effetti sull'Unione europea, con i sondaggi che indicano una sostanziale vittoria di Marine Le Pen e del Rassemblement National.

I mercati segnano una flessione, guidate da Milano (-1,83%) che fa peggio anche di Parigi (-1,52%) dove è l'incertezza politica a contagiare i mercati a partire da quelli dei titoli di stato con i rendimenti e gli spread in rialzo. Quello fra Btp e Bund è oltre 153 punti. A peggiorare le cose è il passaggio in territorio negativo dei futures americani. Limitano invece le perdite Francoforte (-0,53%) e pure Madrid (-0,44%). Fuori dalla Ue e dal suo futuro politico tiene invece Londra (-0,07%)

