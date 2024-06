Giuseppe Zafarana nuovo presidente di Finint Investments

L'assemblea dei soci di Finint Investments, società di gestione del risparmio del gruppo Banca Finint, ha nominato oggi il generale Giuseppe Zafarana quale nuovo consigliere e presidente del cda, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Zafarana subentra a Giovanni Perissinotto, che ricopriva la carica dal 2016 e che è vicepresidente del gruppo Banca Finint e presidente di Finint Private Bank.

Nato a Piacenza nel 1963, Zafarana ha svolto una carriera militare ultra-quarantennale all'interno della Guardia di Finanza, di cui ha ricoperto i principali ruoli di comando fino a diventarne Comandante Generale dal 2019 al 2023. Attualmente è presidente del cda di Eni.

"Consapevoli delle sfide attuali e della centralità della gestione del risparmio quale industria determinante per il Paese - commenta il presidente di Banca Finint, Enrico Marchi - siamo onorati di aver attratto una figura di spicco come il generale Giuseppe Zafarana. Grazie alle sue qualità umane e professionali siamo certi che eserciterà il ruolo di presidente di Finint Investments in modo determinante per l'attuazione dei piani di sviluppo della società".



