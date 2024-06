Borsa: Milano rimbalza, maglia rosa in Europa

Da Oltreoceano arrivano segnali positivi e, in attesa della Fed che stasera deciderà sui tassi, sui mercati europei prevale l'ottimismo e consente il recupero dei listini dopo lo scivolone della vigilia. Milano è la migliore in Europa, tallonata da Francoforte (+1,42%), bene anche Parigi (+0,97%), Londra (+0,83%) e Madrid (+0,6%). Tutte scommettono che, stante l'inflazione che continua a rallentare, la Federal Reserve valuti un taglio dei tassi nel prossimo futuro.

Sul listino milanese si sono messi in evidenza i tecnologici come St (+3,28%) e i titoli auto come Ferrari (+3%) e in spolvero le banche: Intesa Sanpaolo ha guadagnato l'1,55%, Unicredit il 2,2% e Mediobanca il 2,2 per cento.



