Si chiude in rialzo la seduta sulle Borse in Europa, spinte al traguardo dall'ottimismo portato da un'inflazione negli Usa più lenta delle stime. Londra ha chiuso in rialzo dello 0,83%, Francoforte dell'1,43% e Parigi dello 0,97 per cento.

L'indice Stoxx Europe 600 ha guadagnato l'1,1 per cento e tra i settori quelli immobiliare e tecnologico, sensibili ai tassi, hanno guidato i guadagni.



