Ultima offerta di Lufthansa all'Ue per il sì a Ita

Lufthansa è pronta a fare nuovi sacrifici sulle rotte di Fiumicino verso gli Usa per strappare il sì di Bruxelles alle nozze con Ita. E' quanto si apprende da fonti Ue. "Le trattative proseguono" e "un orientamento" sul verdetto "verrà preso dopo le Europee", viene ribadito. Il vettore tedesco tiene il punto sulla sua proposta di congelare per due anni l'alleanza con Ita per i lunghi collegamenti dall'Italia al Nord America. L'offerta finora è stata considerata insufficiente dall'Ue. In un ultimo tentativo di mediazione, Lufthansa ha messo sul piatto ulteriori garanzie. L'annuncio della decisione Ue è atteso entro il 4 luglio.

