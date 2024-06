Borsa: l'Asia chiude contrastata, attesa per le banche centrali

Le Borse asiatiche chiudono contrastate in attesa delle decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. Da un lato si attende il primo taglio dei tassi da parte della Bce e dall'altro permane l'incertezza sulle mosse della Fed. In Cina arriva la sorpresa della crescita dei servizi oltre le attese.

In flessione Tokyo (-0,89%). Sul mercato dei cambi lo yen sale a 155,84 sul dollaro e 169,50 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in rosso anche Shanghai (-0,64%) e Shenzhen (-0,75%). Positive Hong Kong (+0,1%), Seul (+1,03%) e Mumbai (+1,8%), quest'ultima dopo l'esito del voto.

Sul fronte macroeconomico in arrivo gli indici Pmi dei servizi. Dalla Francia la produzione industriale e dall'Eurozona i prezzi alla produzione. Dagli Stati Uniti attesa la variazione dei lavoratori dipendenti non agricoli e le scorte di petrolio settimanali.



