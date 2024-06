Già finiti i fondi degli incentivi per le auto elettriche

Sono già finite - in meno di nove ore dall'apertura della piattaforma Ecobonus del Mimit - tutte le risorse disponibili per le prenotazioni degli incentivi sulle auto elettriche per un ammontare complessivo di 201.042.172 euro.

Con questo piano incentivi sosteniamo le famiglie nell'acquisto di un'auto ecologica rinnovando il parco auto e nel contempo stimolando la produzione nazionale. E' un Piano Italia, per la famiglie e per il lavoro italiano", ha scritto su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA