First Cisl, aumentano i comuni senza una filiale bancaria

Aumentano i comuni italiani senza filiali bancarie sul loro territorio. Come sottolinea l'Osservatorio sulla desertificazione bancaria di First Cisl, neu primi tre mesi dell'anno altri 7 comuni italiani hanno visto chiudere l'ultima filiale presente sul loro territorio." Si vanno ad aggiungere ai 3.282 abbandonati negli scorsi anni, pari al 41,5% del totale, con una forte accelerazione a partire dal 2015".

Un quarto del territorio nazionale, con una superficie complessiva pari a quella di Lombardia, Veneto e Piemonte, è rimasto privo di sportelli.

Aumenta anche il numero delle persone che ha perso o rischia di perdere l'accesso ai servizi bancari: oltre 10 milioni e 400mila italiani vivono in comuni totalmente "desertificati" (4 milioni e 392mila, + 0,4% rispetto alla fine del 2023) e in via di desertificazione, quelli con un solo sportello (6 milioni e 60mila, +0,5%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA