Borsa: l'Europa in ordine sparso in attesa della Bank of England

Si muovono in ordine sparso le Borse europee con Londra poco sopra la parità (+0,06%) in attesa della Bank of England che, secondo le attese, non interverrà sui tassi ma potrebbe dare qualche indicazione sulla tempistica del primo taglio. Francoforte è la meglio intonata (+0,26%) mentre Parigi è fiacca (-0,08%). A Madrid (-1%) pesa il calo di Bbva (+5,7%) più della corsa di Sabadell (+4%) sull'onda dell'opa ostile alle stesse condizioni dell'offerta della scossa settimana.

A Milano (-0,03%) scivola Bper (-3,49%) all'indomani dei risultati ampiamente in linea con le previsioni, come rileva Jefferies. Giù poi Fincantieri (-5%) sulle indiscrezioni di stampa di un aumento di capitale di 400/500 milioni per acquistare Wass da Leonardo. Vendite anche sulla Popolare di Sondrio (-1,56%). I risultati spingono invece Nexi (+6,1%) e Prysmian (+1,93%): la prima ha confermato la guidance, la seconda prevede per l'intero anno risultati nella parte alta delle stime.

Tim cede lo 0,31%, poco impressionata dalle anticipazioni sulla convocazione, da parte dell'antitrust europea, dei gruppi concorrenti per discutere alcuni aspetti della vendita della rete.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA