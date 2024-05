A marzo prezzi produzione industriale giù dello 0,4% in eurozona

Frena il calo dei prezzi della produzione industriale in Europa. A marzo, rispetto al mese precedente, i prezzi alla produzione industriale sono diminuiti dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'Ue, secondo le prime stime di Eurostat. A febbraio 2024, i prezzi alla produzione industriale sono diminuiti dell'1,1% nell'area dell'euro e dell'1,0% nell'Ue rispetto al mese di gennaio.

A marzo 2024, rispetto a marzo 2023, i prezzi alla produzione industriale sono invece diminuiti del 7,8% nell'area dell'euro e del 7,6% nell'Ue. spiega ancora l'Eurostat. La quota di maggior decrescita è del settore energetico, che a marzo ha visto un calo dell'1,8% nell'area euro e del 2% nei 27 Paesi membri.

Tra gli Stati per i quali sono disponibili i dati, i maggiori cali mensili dei prezzi alla produzione industriale sono stati registrati in Bulgaria (-3,4%), Danimarca e Grecia (entrambe -2,3%) e Spagna (-2,2%). Aumenti sono stati osservati in Irlanda e Svezia (entrambi +0,9%), nonché in Germania e Croazia (entrambi +0,2%).



