Fitch conferma il rating BBB dell'Italia, outlook stabile

Fitch conferma il rating dell'Italia 'BBB' con outlook stabile. E' quanto si legge in una nota. L'economia italiana crescerà dello 0,7% nel 2025 e dell'1,3% nel 2026, è la previsione di Fitch che stima un deficit al 4,7% quest'anno dal 7,4% del 2023 dovuta al Superbonus. "Ci aspettiamo che l'Italai finisca sotto la procedura eccessiva di deficit dell'Ue", aggiunge Fitch mettendo in evidenza il "sostegno pubblico al governo Meloni resta forte, offrendo una piattaforma per la pianificazione economica e di bilancio di medio termine".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA