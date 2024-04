Bhp vuole Anglo American, offerta da 31,1 miliardi

Bhp vuole conquistare il rivale Anglo American e ha presentato al consiglio "una proposta di combinazione non richiesta, non vincolante e altamente condizionata" che la valorizza 31,1 miliardi di sterline. Se l'operazione dovesse concludere si creerebbe il primo campione mondiale del rame, dando il via al più grande riassetto del settore da oltre un decennio. La proposta non vincolante è di circa 25,08 con un premio del 14% e in Borsa il titolo è schizzato a 24,9 sterline (+13%).

"Il Consiglio sta attualmente esaminando questa proposta con i suoi consulenti", Centerview Partners, Goldman Sachs, Morgan Stanley per la parte finanziaria e Linklaters per gli aspetti legali, fa sapere in una nota Anglo American. Bhp dovrà presentare la sua offerta definitiva entro il 22 maggio.



